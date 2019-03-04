МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2018 году выросла в 1,3 раза по сравнению с 2017 годом и составила 71,7 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Интер РАО" выросла на 10,7%, до 962,6 миллиарда рублей. EBITDA составила 121,3 миллиарда рублей, увеличившись на 24,2%. Операционная прибыль выросла в 1,6 раза, до 87,3 миллиарда рублей; прибыль до налогообложения — в 1,4, до 92,2 миллиарда рублей. Операционные расходы компании возросли на 7,8% и составили почти 886 миллиардов рублей.

Долгосрочные обязательства компании по данным на 31 декабря 2018 года составили 64,9 миллиарда рублей, увеличившись в 1,9 раза с начала года. Краткосрочные обязательства выросли в 1,3 раза, до 178,3 миллиарда рублей.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 33,7 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.