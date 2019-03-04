ХАБАРОВСК, 4 мар /ПРАЙМ/. Уровень воды в реке Бурея на месте схода оползня, где военные в феврале пробили канал для пропуска воды, снизился на три метра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в понедельник.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища.

Возникла угроза подтопления нескольких поселков. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Военные Минобороны России в феврале провели серию взрывов и пробили в оползне канал. Они убрали около 500 тысяч кубометров скальных пород.

Как сообщает МЧС, совместная группа сотрудников главка, ученых, комитета гражданской защиты правительства края провела воздушную разведку местности на вертолете Ми-8 МЧС России и замерила уровень воды у оползня.

"В ходе осмотра места оползня были сделаны очередные замеры скорости течения воды, определены примерные глубины в месте начала прорана. Как показал осмотр, уровень воды значительно упал, примерно на три метра от первоначального. Кроме того идёт оттаивание грунта, его осыпание вниз, что сказывается на изменении глубины вновь созданного русла", — приводятся в сообщении слова замначальника регионального главка – начальника управления гражданской защиты Андрея Прокопенко.

Уточняется, что уровень воды у поселка Чекунда также продолжает снижаться. Из-за постепенного выравнивания перепада уровней верхнего и нижнего водохранилищ уменьшается скорость течения реки. Бурейская ГЭС работает в штатном режиме.

Отмечается, что новые данные замеров используют для уточнения прогноза и моделирования развития весеннего паводка на этом участке. В апреле для разрушения ледовых заторов на реке и оказания помощи населению в район планируют направить две группы спасателей — в поселок Чекунда и на место оползня.