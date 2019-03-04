МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2018 году снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 7,1 миллиарда рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA снизился на 6,3%, до 17,44 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 10,78 миллиарда рублей, увеличившись на 0,2%.

Выручка составила 87,08 миллиарда рублей, что на 5,1% выше показателя 2017 года.

На рост выручки повлияли такие факторы, как приоритетная загрузка объектов, введенных в рамках договоров о представлении мощности, в том числе новой ГТУ-ТЭЦ на площадке Электростанции №1 Центральной ТЭЦ, увеличение выработки гидроэлектростанциями за счет более высокой водности на филиалах "Невский" и "Карельский", а также рост объема отпуска тепловой энергии вследствие более продолжительного отопительного периода.