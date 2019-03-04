МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в 2018 году снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 23,77 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 3,8% — до 42,421 миллиарда рублей.

Выручка увеличилась на 1,1%, до 199,05 миллиарда рублей. Такая динамика в основном связана с увеличением отпуска тепловой энергии из-за более низкой температуры воздуха в первом квартале и декабре 2018 года, а также увеличением средневзвешенной цены на электроэнергию.

Себестоимость продаж увеличилась на 4,6% и составила 170,705 миллиарда рублей. Отставание темпов роста выручки от темпов роста затрат обусловлено окончанием срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении двух объектов ДПМ.