СОФИЯ, 4 мар — ПРАЙМ. "Северный поток-2" не повторит судьбу "Южного потока", заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"По-видимому, нет", — сказал Миллер, отвечая на вопрос, может ли "Северный поток-2" повторить судьбу "Южного потока".

"Проект "Южный поток" по известным причинам не состоялся, а проект "Турецкий поток" реализован не только в короткие директивные сроки, а даже с их опережением. Две нитки нового морского газопровода через Чёрное море построены раньше срока", — отметил он.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток"). Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.