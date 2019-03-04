МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,47%, до 6,03 доллара, "Новатэка" — на 2,87%, до 175,4 доллара, "Лукойла" — на 2,06%, до 84,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели нам 1,07%, до 4,62 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 2,65%, до 25,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,99%, до 20,95 доллара, НЛМК — выросла на 3,51%, до 24,74 доллара, "Северстали" — на 0,77%, до 15,67 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 1,86%, до 1,16 доллара, Сбербанка — на 0,32%, до 12,51 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,32%, до 18,8 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" снизилась на 0,99%, до 14,55 доллара, "Ленты" — выросла на 0,68%, до 2,95 доллара. Бумаги АФК "Система" поднялись в цене — на 0,07%, до 2,94 доллара.