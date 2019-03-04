МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером, трейдеры отыгрывают сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ на заседании в июне могут продлить соглашение о сокращении добычи этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.55 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 65,33 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,68%, до 56,18 доллара за баррель.

Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОПЕК+ вряд ли примет решение о будущем соглашения о сокращении добычи нефти на апрельской встрече всех стран-участниц альянса. При этом наиболее вероятным исходом июньских заседаний может стать продление соглашения, которое рассчитано на первое полугодие 2019 года. Собеседники агентства отметили, что многое будет зависеть от политики США по санкциям к Ирану и Венесуэле.

В конце февраля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сокращение добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ может быть продлено до конца года, поскольку в этом есть необходимость.

Помимо этого, трейдеры отыгрывают данные о снижении буровой активности в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в стране по итогам недели к 1 марта снизилось на 10, до 843 штук.