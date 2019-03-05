МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Россия со строительством "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не отказывается от транзита газа по действующим трубопроводам, таких решений не предусматривается ни в отношении Украины, ни в отношении других стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. "Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надёжнее будут поставки", — сказал он в интервью люксембургскому изданию "Люксембургер ворт".

"Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран", — заявил премьер.