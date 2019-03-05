МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Россия готовит законодательную базу для развития альтернативной энергетики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, мечта для многих – это собственный дом, который обеспечен экологически чистой энергией солнца или ветра. Для этого нужна так называемая микрогенерация – мощностью до 15 киловатт. Для России с нашими просторами это особенно актуально. И мы работаем сейчас над созданием условий для ее развития. Подготовлен соответствующий проект федерального закона. Три недели назад он прошел первое чтение в нижней палате нашего парламента? Государственной думе",- сказал Медведев в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort.

Медведев уточнил, что в РФ пока мало установок, вырабатывающих энергию из альтернативных источников, но хорошо развита гидроэлектроэнергетика. "Сразу уточню: я поддерживаю развитие альтернативной энергетики", — сказал премьер.

По его словам, в России активно развивается возобновляемая энергетика в индустриальном масштабе.

"Только за последний год объем энергии, который был выработан такими установками, вырос в 2,5 раза. В российской солнечной энергетике (гелиоэнергетике) уже создана полная кооперационная цепочка – от научных лабораторий и производства солнечных модулей до строительства и эксплуатации солнечных электростанций" — уточнил Медведев.

"В секторе ветроэнергетики сейчас создаются консорциумы между ведущими игроками российского рынка и крупными мировыми производителями, в том числе компаниями из Европы, идет работа по развитию производства оборудования и комплектующих. Подобные предприятия открываются в Ростовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской областях. Мы создаем максимально благоприятные условия для инвесторов, которые работают в этой сфере", — подчеркнул он.