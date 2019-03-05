МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Козак отклонил идею Минэнерго о введении преференций для угольной генерации в европейской части РФ и на Урале, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, инициатива продвигалась Минэнерго в интересах крупнейшего владельца угольных станций "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) и должна была до 2026 года гарантировать безубыточную работу Новочеркасской ГРЭС.

Сейчас Новочеркасская ГРЭС работает в вынужденном режиме (вводится для дорогой, но нужной для энергосистемы или теплоснабжения генерации). При этом с 2021 года станция вообще не будет получать платежей за мощность, так как не прошла конкурентный отбор мощности и при этом не заявилась на вынужденный статус. Минэнерго предполагает для Новочеркасской ГРЭС не снижать вынужденный тариф, а индексировать его по инфляции. ГЭХ оценивал, что это обойдется рынку в 1,2 миллиарда рублей в год. В расчете на принятие этого решения ГЭХ уже заявил почти 2 ГВт Новочеркасской ГРЭС на получение вынужденного статуса в 2022–2024 годах.

В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) сообщили, что не знают о каких-либо специальных решениях по Новочеркасской ГРЭС. В ассоциации указали, что станция может быть выведена из эксплуатации с 2021 года, но собственник должен провести замещающие мероприятия — построить сети или новую генерацию. По оценкам ГЭХ, все варианты замещения Новочеркасской ГРЭС обойдутся кратно дороже.

Как отмечает издание, закрытие ГРЭС ударит и по поставщикам угля, ключевым сейчас является ООО "Компания "Газ-Альянс"", связанное с бизнесменом Сергеем Курченко. Эта компания является единственным крупным трейдером угля, добываемого на территории ДНР и ЛНР.