МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" и французская Total подписали договор купли-продажи 10%-ной доли участия в проекте "Арктик СПГ-2", сообщается на сайте "Новатэка".

Условия вхождения Total в проект включают оплату 10%-ной доли участия и финансирование "Арктик СПГ-2" через взносы в капитал.

"Новатэк" и концерн "Тоталь" подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ-2" в рамках обязывающего соглашения об условиях вхождения в проект, заключенного в мае 2018 года на XXII Петербургском международном экономическом форуме, с закрытием сделки в первом квартале 2019 года", — говорится в сообщении.

С учетом доли Total в 19,4% в "Новатэке" и намерения российской компании сохранить 60% в "Арктик СПГ-2", общий экономический интерес Total в проекте составит примерно 21,6%. Однако если "Новатэк" решит сократить свою долю до уровня ниже 60%, французская компания сможет увеличить свою прямую долю до 15%, говорится в релизе Total.

В мае 2018 года "Новатэк" подписал соглашение с Total о вхождении французской компании в проект "Арктик СПГ-2" с долей в 10% и возможностью ее увеличения до 15%. Закрыть сделку стороны планировали в первом квартале 2019 года.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта планируется построить три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.