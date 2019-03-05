МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Крупнейший частный газодобытчик России, "Новатэк", продал 10% своего проекта "Арктик СПГ-2" французской Total. Партнер "Новатэка" должен оплатить свою долю через взносы в капитал "Арктик СПГ-2". Закрытие сделки планируется в первом квартале текущего года. При желании Total может довести свою долю до 15%.

Сделка взаимовыгодна для обеих компаний: "Новатэк" привлекает деньги у надежного партнера, а Total получает доступ к новым запасам, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Решение Total демонстрирует желание европейских компаний работать эффективно с коммерческой точки зрения, не оглядываясь на геополитику и санкционные угрозы.

Новость о покупке не оказала влияния на котировки "Новатэка", так как рынок ее ожидал. В мае 2018 года "Новатэк" подписал обязывающее соглашение с Total о вхождении французской компании в проект, тогда котировки стремительно вырвались вверх. Пока драйверов для роста акций не так много, но стратегически компания выглядит интересно, так как успешно преодолевает геополитические риски.

ВЫГОДНО ВСЕМ

Данная сделка позитивна для обеих компаний, поскольку она показывает, что несмотря на неблагоприятный геополитический фон, иностранные инвестиции приходят в крупные российские нефтегазовые проекты, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Светлана Кордо.

Вхождение Total, уже имеющей 20% долю в "Ямал СПГ", в "Арктик СПГ-2" послужит важным обстоятельством для переговорного процесса с другими потенциальными партнерами проекта – СNPC, Saudi Aramco, Kogas, Saibu Gas Co. Для самой Total участие в проекте выгодно стратегически, поскольку речь идет об участии в разработке колоссальных газовых ресурсов Сибири, которые можно будет реализовывать на быстрорастущем азиатском рынке, отмечает эксперт.

Даже обострившаяся санкционная риторика со стороны США, которая теперь затрагивает тему инвестиций в российские СПГ-проекты, Total не останавливает, соглашается аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. Сделка, безусловно, выгодна для обеих компаний. Total получает долю в перспективном проекте, а "Новатэк" дополнительный капитал и зарубежного партнера, поддержкой которого в случае чего можно заручиться.

По словам аналитика корпорации "Уралсиб" Алексея Кокина, Total получает доступ к запасам Утреннего месторождения, монетизируемым через экспорт СПГ, а "Новатэк" привлекает партнера, вместе с которым уже успешно реализован проект "Ямал СПГ".

ЦЕНА ВОПРОСА

По оценке Кордо, 10% доля в проекте может стоить 2,5-2,7 млрд долларов. По ее расчетам, Total может увеличить свою долю до 15% в том случае, если "Новатэк" примет решение об уменьшении своей доли участия ниже 60%.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко оценивает стоимость 10% доли в 2,55 млрд долларов. По его словам, при желании французской компании увеличить долю, могут возникнуть трудности, так как потребуется одобрение сделки на уровне правительства, поскольку Total косвенно получит контроль более 25% в проектах "Новатэка" за счет того, что уже владеет 19,4% в самом "Новатэке".

По словам Кокина, говорить о точной стоимости доли можно будет, когда определится структура финансирования проекта. Total оплатит долю участия в проектной компании и финансирование проекта через ее уставный капитал. Объем этого финансирования будет зависеть от соотношения акционерного и долгового финансирования проекта.

Эксперт отмечает, что общая доля Total в проекте "Арктик СПГ-2" складывается из прямой и косвенной, поскольку Total владеет 19,4% в акционерном капитале "Новатэка". Если Total получит 10% в проекте, а "Новатэк" сохранит 90%, общая доля Total составит 27,4%. Если доля "Новатэка" окажется в диапазоне 50-60%, а Total повысит свою до 15%, его непрямая доля составит 24,7-26,6%. При сохранении прямой доли Total в 10% и снижении доли "Новатэка" до 50-60% косвенная доля французской компании снизится до 19,7-21,6%. По мнению эксперта, Total окончательно определится с размером доли во второй половине года.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова, Total будет увеличивать долю, так как это очень перспективный проект, в который компания вошла на очень благоприятных условиях, отчасти из-за того, что это первый инвестор, которому полагаются привилегии.

Так как французская компания имеет 20% в "Ямал-СПГ", практически нет сомнений, что в "Арктик СПГ-2" доля будет доведена до 15% с текущих 10%, однако это произойдет несколько позже, считает Кравчук.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О планах вхождения Total в "Арктик СПГ-2" стало известно в прошлом году, после чего последовал взрывной рост акций "Новатэка", напоминает Сидоров. Сегодняшняя новость о сделке "Новатэка" и Total говорит лишь о том, что было подписано соглашение, то есть отражает юридическую сторону процесса, поэтому акции "Новатэка" игнорируют событие. В ходе торгов в понедельник на Московской бирже акции компании на 14.10 мск теряли 1,6%.

Бумаги "Новатэка" полгода торгуются в боковике, сейчас не просматривается заметного драйвера для продолжения их роста, говорит Ващенко. Драйвером может стать подъем цен на нефть, который впоследствии вызовет и подорожание СПГ, но это, вероятнее всего, произойдет не ранее третьего квартала.

Рынок акций воспринял новость спокойно – она в целом позитивна для "Новатэка", но этот позитив уже в основном заложен в котировках, говорит Кордо.

Говоря о дальнейших перспективах российских СПГ-проектов, аналитики не забывают рисковый фактор США, однако полагают, что вряд ли он реализуется. По мнению Кордо, у США нет реальных механизмов для препятствования данной сделке, учитывая большую взаимную заинтересованность российской и французской сторон в реализации проекта, а также тот факт, что стратегическое решение о сделке принималось на высшем политическом уровне.

Сфера СПГ в целом является довольно перспективной, в первую очередь с ориентацией в сторону поставок в Европу, говорит Кравчук. Издержки российской компании в этом случае гораздо меньше, чем у конкурентов из США и Ближнего Востока за счет территориальной близости и наличия инфраструктуры, заключает он.