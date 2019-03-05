БРЮССЕЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ. "Нафтогаз" в конце апреля планирует подать в Еврокомиссию жалобу на "Газпром" в рамках законодательства Евросоюза по конкуренции, сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на конференции.

"Наше намерение — обратить внимание Евросоюза на злоупотребляющие действия "Газпрома" в форме жалобы (в рамках — ред.) законодательства по конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года", — заявил он.

Речь идет о подаче жалобы в Еврокомиссию, пояснил он в беседе с журналистами.