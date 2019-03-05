МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Начальником департамента добычи "Газпрома" со 2 апреля назначен Сергей Меньшиков, с 2008 года занимавший пост гендиректора "Газпром добыча Надым", говорится в сообщении "Газпрома".

Меньшиков родился в 1968 году в Грозном. Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности "машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов", Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина с присуждением дополнительной квалификации "менеджер нефтегазового предприятия". Кандидат экономических наук.

В структуре "Газпрома" работает почти 25 лет. В 1994–2001 годах прошел путь от машиниста технологических компрессоров до главного механика механо-ремонтной службы Ставропольского газопромыслового управления ООО "Кавказтрансгаз". В 2001–2007 годах — главный инженер Привольненского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Кавказтрансгаз". В 2007–2008 годах — начальник производственного отдела по эксплуатации дожимных компрессорных станций и станций охлаждения газа, затем главный инженер — первый заместитель гендиректора ООО "Газпром добыча Надым".

Гендиректором "Газпром добыча Надым" вместо Меньшикова избран Игорь Мельников, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя гендиректора этого предприятия.

В конце февраля "Газпром" сообщил, что заместители председателя правления компании Александр Медведев и Валерий Голубев, а также начальник департамента добычи Всеволод Черепанов освобождены от своих должностей.