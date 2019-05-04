МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Невозможно полностью вывести иранскую нефть с глобального рынка, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на международной выставке нефти, газа и нефтехимии в Тегеране.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля объявила, что не будет продлять эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля, а ОАЭ и Саудовская Аравия согласились принять меры во избежание возможного дефицита нефти. После этого министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран продолжит продавать нефть и покажет США, что с ним "нельзя говорить через давление".

"Нет необходимости повторять это. Невозможно исключить иранскую нефть с рынка", — заявил Баркиндо, слова которого передает телеканал Press TV.

Комментируя готовность ОАЭ и Саудовской Аравии восполнить возможный дефицит, генсек подчеркнул, что "ОПЕК принимает решения коллективно и без индивидуализма".