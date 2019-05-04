МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Австрийская нефтегазовая компания OMV направила в первом квартале 2019 года 44 миллиона евро на финансирование строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в отчете компании.

"Денежный поток от инвестиционной деятельности компании в первом квартале 2019 года включал отток денежных средств в размере 44 миллионов евро (в первом квартале 2018 года — 81 миллион евро), связанный с соглашением о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2", — сообщается в отчетности.

Отмечается, что в 2018 году компания направила на финансирование проекта 275 миллионов евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

В конце декабря 2018 года председатель правления Wintershall Марио Мерен сообщил, что "Газпром" и партнеры по проекту уже инвестировали в строительство "Северного потока-2" более 6 миллиардов евро.