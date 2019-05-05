МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты Америки впервые в мировой практике угрожают применением санкций против тех, кто выполняет решения Совета Безопасности ООН по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщается в воскресенье в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"США не просто вышли из СВПД и прекратили выполнять свои обязательства по нему. Они начали преднамеренно создавать препятствия для дальнейшего осуществления СВПД теми, кто остаётся ему привержен. Выйдя из "ядерной сделки" и утратив место в рабочих механизмах СВПД, включая Совместную комиссию, Вашингтон цинично требует, чтобы Тегеран продолжал всё скрупулёзно выполнять, а свои решения и проекты члены Совместной комиссии направляли США на одобрение. Впервые в мировой практике американцы дошли до открытых угроз применить санкции против тех, кто выполняет решения СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, касающиеся СВПД", — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что "Иран, несмотря на отравленную атмосферу, созданную Вашингтоном вокруг СВПД, продолжает соблюдать все свои обязательства как в рамках "ядерной сделки" в целом, так и своего Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. А кто же нарушитель? Им оказались США, причём пошли на это преднамеренно и продолжают в этом упорствовать".

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.