ДОХА, 6 мая /ПРАЙМ/. Министр нефти Ирака Тамар аль-Гадбан обсудил с главой энергетического ведомства Катара Саадом аль-Кааби во время визита в Доху потенциальные инвестиции в нефтегазовую отрасль страны, сообщило министерство нефти Ирака в микроблоге в социальной сети Twitter.

В министерстве указали, что Гадбан также был принят катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Государственная компания Qatar Petroleum, которую возглавляет аль-Кааби, хотела бы участвовать в проектах и инвестициях по развитию нефтяного и энергетического секторов в Ираке", — говорится в сообщении иракского ведомства по итогам визита его главы.