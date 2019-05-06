Министр нефти Ирака обсудил в Катаре участие Qatar Petroleum в нефтяных проектах в Ираке
ДОХА, 6 мая /ПРАЙМ/. Министр нефти Ирака Тамар аль-Гадбан обсудил с главой энергетического ведомства Катара Саадом аль-Кааби во время визита в Доху потенциальные инвестиции в нефтегазовую отрасль страны, сообщило министерство нефти Ирака в микроблоге в социальной сети Twitter.
В министерстве указали, что Гадбан также был принят катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Государственная компания Qatar Petroleum, которую возглавляет аль-Кааби, хотела бы участвовать в проектах и инвестициях по развитию нефтяного и энергетического секторов в Ираке", — говорится в сообщении иракского ведомства по итогам визита его главы.
https://1prime.ru/energy/20190506/829951303.html