ВАШИНГТОН, 6 мая /ПРАЙМ/. Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены объявленными Турцией намерениями начать морские буровые работы в районе, который Республика Кипр объявила своей исключительной экономической зоной. Этот шаг носит весьма провокационный характер и чреват ростом напряженности в регионе. Мы настоятельно призываем турецкие власти прекратить эти операции и призываем все стороны проявлять сдержанность", — говорится в заявлении ведомства.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих", которое с 4 утра субботы находится в ИЭЗ Кипра.