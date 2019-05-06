КИЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Украина за четыре месяца текущего года импортировала из ЕС 2,4 миллиарда кубометров газа, что на 10% больше аналогичного периода 2018 года, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Укртрансгаз".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

"Уже в течение 1256 дней (четвертую весну) Украина не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего за четыре месяца 2019 года импортировано 2,4 миллиарда кубометров "голубого топлива", что больше на 10% аналогичного прошлогоднего объема", — говорится в сообщении.

По данным компании, Украина импортировала 0,4 миллиарда кубометров газа из Польши, 1,2 миллиарда кубометров – из Словакии и 0,7 миллиарда кубометров из Венгрии.

Компания также сообщила, что объем транзита российского газа в ЕС за четыре месяца составил 29,3 миллиарда кубометров, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом Украина с начала года добыла 7 миллиардов кубометров собственного газа, увеличив этот показатель на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.