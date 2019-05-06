МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-апреле сократился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 64,4 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" за четыре месяца 2019 года поставил, по предварительным данным, 64,4 миллиарда кубометров газа — на 8,4% меньше, чем в январе-апреле рекордного 2018 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается, что при этом объем экспорта в ряд стран превышает уровень четырех месяцев прошлого года: например, поставки в Австрию выросли на 20,5%, в Венгрию — на 42,5%, в Чехию — на 40,3%, в Словакию — на 15,7%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров. В конце апреля врио начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов сообщил, что "Газпром" прогнозирует экспорт газа в Европу в 2019 году примерно на уровне 2018 года.

"Газпром" в январе-апреле увеличил добычу газа на 2,1% — до 181 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"В январе-апреле 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 181 миллиард кубометров газа. Это на 2,1% (на 3,7 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке сократился на 3,8% (на 4,3 миллиарда кубометров), также сообщает компания.

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров, говорил в конце декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. А в конце февраля член правления "Газпрома" Олег Аксютин сообщил, что план компании по добыче газа на 2019 год — 495,1 миллиарда кубометров.