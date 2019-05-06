ВАРШАВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN бесперебойно поставляет нефть своим клиентам, несмотря на остановку поставок из России, говорится в сообщении компании.

"Нефтеперерабатывающие заводы, обслуживаемые PERN, перерабатывают нефть. Компания предоставляет им сырье, накопленное в системе, либо поставляет через нефтепорт в Гданьске", — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что "находится в постоянном контакте с нефтеперерабатывающими заводами по параметрам передаваемой нефти". "Ведутся дальнейшие переговоры с клиентами относительно плана возвращения к исходной ситуации и методов дальнейшей очистки сырья клиентов PERN", — также говорится в сообщении.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Белорусский Мозырский НПЗ зафиксировал поломку отдельного оборудования из-за некачественной нефти.

Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. А утром 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка "Дружбы") полностью остановила прием нефти из РФ для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Планировалось, что Мозырский НПЗ начнет переработку чистой нефти из нефтепровода "Дружба" с 6 мая.