МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 мая составил 9,717 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,63%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ вырос до 31,4% с 31,2% в предыдущий день.

С 5 апреля Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 25 апреля сообщил, что украинская компания предложит "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.