МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совет директоров американской нефтегазовой компании Anadarko Petroleum поддержал предложение о покупке со стороны конкурирующей компании Occidental Petroleum, хотя ранее была одобрена сделка с Chevron, говорится в сообщении Anadarko.

В конце апреля Occidental Petroleum направила письмо совету директоров компании Anadarko Petroleum Corporation с предложением купить все акции компании по 76 долларов за штуку, что превышает условия конкурирующей сделки с Chevron, которая оценила стоимость одной акции Anadarko Petroleum в 65 долларов. Позже Anadarko объявила, что компания проведет переговоры с Occidental.

Согласно обновленному предложению Occidental, акционеры Anadarko получат 59 долларов и 0,2934 акции Occidental за каждую свою акцию. Anadarko уведомила Chevron о том, что оферта Occidental представляет собой более выгодное предложение, и Anadarko планирует расторгнуть соглашение с Chevron, чтобы заключить сделку с Occidental. При этом у Chevron есть право до 10 мая выдвинуть новое предложение или изменить условия уже существующего.

"Если Anadarko прекратит действие соглашения с Chevron, чтобы заключить соглашение с Occidental, Anadarko выплатит Chevron компенсацию в размере 1 миллиарда долларов, как это предусмотрено условиями. Соглашение о сделке с Chevron остается в силе до тех пор, пока не будет расторгнуто", — отмечает компания.

Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне.

Американская компания Anadarko является одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания основана в 1959 году.