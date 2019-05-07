ТАЛЛИН, 7 мая — ПРАЙМ. Эстония и Латвия намерены ввести пошлины на российскую электроэнергию, предположительно это произойдет осенью, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на чиновника министерства экономики Эстонии.

Как отмечается, сейчас российское электричество попадает на эстонский рынок через Литву, его стоимость практически в два раза ниже, чем цена на электричество, производимое эстонским предприятием Eesti Energia. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии. Так как осенью прекращается торговля электроэнергией между Белоруссией и Литвой, то в дальнейшем российское электричество будет поступать в Балтийские страны через Латвию.

"Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно ее устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью", — сказал вице-канцлер отдела энергетики министерства экономики Эстонии Тимо Татар.

По мнению главы компании-оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги, слова которого также приводятся в сообщении, этот тариф основан на расходах, которые возникают при импорте российского электричества, и может частично смягчить условия конкуренции.

Подобный тариф на импортированное из России электричество уже много лет использует Финляндия, отмечается в сообщении. Введение тарифа запланировано на осень, так как в это время в Белоруссии будет готова атомная электростанция.

Литва ранее приняла закон, согласно которому прекращается торговля электроэнергией между Белоруссией и Литвой после окончания строительства атомной электростанции. Балтийские страны пока что не могут обойтись без российской электросети, поэтому электричество из России теперь будет поступать через Латвию.