МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российская нефть, удовлетворяющая всем качественным характеристикам, поступит в порт Уть-Луга утром 8 мая, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луги. Ожидаем ее поступления в порт утром 8 мая", — сказал Новак на заседании правительства.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

По словам Новака, после инцидента с "загрязнением" нефти "Транснефть" перешла на ежесуточный режим контроля ее качества по показателю содержания хлорорганических соединений. "ПАО "Транснефть" все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений переведены из категории периодических — один раз в 10 дней — в категорию приемо-сдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля", — сообщил Новак.

Министр также заявил, что ситуация с проблемой качества российской нефти, поступающей в нефтепровод "Дружба", не повлияла на объемы добычи и экспорт этого сырья из РФ. "В целом на объемы добычи и на экспорт из Российской Федерации эта ситуация не повлияла, поскольку потоки были оперативно перенаправлены и компании продолжают работать в штатном режиме", — сказал Новак.