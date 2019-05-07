БРЮССЕЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. США обеспокоены любым прогрессом в реализации проекта "Северный поток-2", Европе следует покупать энергию из "демократических источников", заявил во вторник посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.

"Все, что создает прогресс по строительству трубопровода,- это неверное направление. Но это в меньшей степени разговор о США, а в большей – о Европе, которая покупает СПГ или любую иную энергию из других источников, кроме России, из западных источников, я бы сказал, демократических источников", — заявил он в рамках экономического мероприятия в Брюсселе, охарактеризовав РФ как "зловредного" актора.

Он отметил, что тема энергетической безопасности занимает важное место в отношениях США с ЕС, "основа которых остается сильной и непоколебимой". Он также сравнил отношения Европы и США "с очень длительным и устойчивым союзом", в котором возможны "трудные разговоры".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.