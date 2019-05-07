БРЮССЕЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. США рассматривают "все инструменты" в отношении проекта строительства "Северного потока-2", заявил во вторник американской посол в ЕС Гордон Сондленд.

"Рассматриваются все инструменты", — сказал посол РИА Новости на полях экономического мероприятия в Брюсселе, отвечая на вопрос, как США, заявляя о своей негативной позиции в отношении строительства этого газопровода в Европе, намерены действовать в практическом плане.

При этом он не стал отвечать на просьбу хотя бы намекнуть, о каких средствах может идти речь. "Нет", — сказал посол.

"Это европейский газопровод, не наш, мы просто поддерживаем европейские же усилия в этом направлении", — добавил он, говоря о попытках остановить реализацию проекта.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.