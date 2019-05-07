МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз добычи нефти в США на 2019 год на 60 тысяч баррелей, до 12,45 миллиона баррелей в сутки, на 2020 год – на 280 тысяч баррелей, до 13,38 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Добыча в стране в 2018 году составила в среднем 10,96 миллиона баррелей в сутки.

Ведомство отмечает, что рост нефтедобычи связан с повышением прогнозов по ценам на нефть в 2019 году.

При этом минэнерго США ожидает падения добычи нефти в странах ОПЕК в 2019 году в среднем на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до 30,3 миллиона, и ещё на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 29,8 миллиона баррелей, в 2020 году.

"EIA прогнозирует, что добыча нефти в ОПЕК в среднем в 2019 году составит 30,3 миллиона баррелей в сутки, что на 1,7 миллиона баррелей в сутки ниже уровня 2018 года. В 2020 году, как ожидает EIA, добыча нефти в ОПЕК упадет на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня в 29,8 миллиона баррелей в сутки", — говорится в ежемесячном краткосрочном прогноза ведомства.

При этом отмечается, что большая часть потерь придется на Иран и Венесуэлу. Однако EIA при этом полагает, что ряд стран ОПЕК частично восполнят падение добычи иранской и венесуэльской нефти. В частности, это смогут сделать Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, ОАЭ.

В целом запасы нефти в мире снизятся в 2019 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году — вырастут на 0,1 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует EIA. "Глобальный спрос опередит предложение в 2019 году, однако предложение нефти и нефтепродуктов затем увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, причем 1,5 миллиона баррелей от этого роста составят объемы из США", — говорится в докладе.

Мировой спрос на нефть вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2020 году по сравнению с ожидаемым ростом на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, отмечается в прогнозе.

На этом фоне EIA повысило прогноз среденй цены североморской нефти марки Brent в 2019 году до 69,64 доллара за баррель с 65,15 доллара. Прогноз по средней цене нефти Brent на 2020 год повышен до 67 долларов с 62 долларов в предыдущем прогнозе.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 62,79 доллара против апрельской оценки в 58,8 доллара. На 2020 год ведомство ожидает показатель на уровне в 63 доллара против прошлой оценки в 58 долларов.