МЕХИКО, 8 мая /ПРАЙМ/. Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции и фактически отстраненная от участия в политической жизни страны, во вторник своим решением одобрила выплату дивидендов держателям облигаций нефтяной компании PDVSA.

"Одобрен доклад комиссии по финансам и экономическому развитию относительно разрешения выплаты накопленного дохода по долгу республики в программе "BONO 2020 PDVSA", — говорится в заявлении парламента.

Как отмечает портал Noticias Venezuela, речь идет о 71 миллионе долларов. Именно такая сумма должна быть уплачена держателям облигаций, в противном случае они могли бы заявить свои права на американского нефтепереработчика Citgo, который выступает поручителем по этим облигациям своими 50,1% акций. При этом остальные 49,9% акций Citgo находятся в залоге у российской "Роснефти".

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Citgo является дочерним предприятиям PDVSA. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Президент Николас Мадуро ранее заявлял, что PDVSA примет все возможные меры, в том числе в судах, для защиты активов в США.

В конце февраля Citgo приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании.