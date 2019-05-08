МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Иран прекращает выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки, говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Иран на текущем этапе не считает себя связанным обязательством соблюдать ограничения, относящиеся к хранению запасов обогащенного урана и тяжелой воды", — говорится в заявлении совета безопасности, опубликованном МИД Ирана.

Иран также дает 60 дней оставшимся в ядерной сделке странам на выполнение обязательств, в том числе в банковской и нефтяной сфере, для обеспечения интересов Тегерана.

Иран также заявил о готовности в случае обеспечения своих интересов вернуться к прежнему уровню выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Помимо этого президент страны Хасан Роухани отметил, что Соединенные Штаты Америки вышли из ядерной сделки, чтобы заставить Иран тоже ее покинуть.

60 ДНЕЙ

Роухани заявил также, что Иран перестанет продавать тяжелую воду, обогащенный уран на период в 60 дней.

"Иран приостановит продажу обогащенного урана и тяжелой воды, это продолжится 60 дней", — заявил президент в ходе выступления, которое транслируется по телеканалу Press TV.

Роухани ранее заявил, что Тегеран в среду направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Роухани в среду может объявить о контрмерах Тегерана в связи с прошлогодним выходом США из ядерной сделки. По его данным, план, который Роухани может объявить, в данный момент не подразумевает выход Ирана из ядерной сделки, однако речь может идти о частичном прекращении выполнения Ираном своих обязательств в рамках соглашения.

США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

СДЕЛКЕ НЕ КОНЕЦ

Роухани, объявивший о решении приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке, заявил, что это не конец соглашению.

"Сегодня еще не конец для ядерной сделки. Новый путь Ирана является дипломатическим", — добавил президент.

Он добавил, что Тегеран готов к переговорам с Европой в рамках ядерной сделки.