МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что в представленном накануне докладе главы Минэнерго РФ Александра Новака по вопросу качества нефти, поступающей из нашей страны в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", не содержалось тезиса о неверных решениях топ-менеджмента компании "Транснефть". "Грязная" нефть - подорванная репутация

"Вы знаете, что об этом вчера речь шла на правительстве. И вчера министр энергетики Новак как раз докладывал о ситуации. Вы наверняка видели, что в докладе Новака не было никакой оценки неверных каких-то действий со стороны руководства "Транснефти" или компании", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, планируются ли какие-то перестановки в руководстве компании "Транснефть" и возможна ли отставка ее главы.

"Вместе с тем, вы знаете, что в отношении одной из частных фирм ведутся следственные действия, несколько человек задержаны, которые подозреваются в том, что именно их манипуляции привели к загрязнению нефти в трубе. Вот что я вам могу сказать", — пояснил Песков.

Напомним, что проблема с качеством нефти, которая по нефтепроводу "Дружба поступает из России в Белоруссию, возникла во второй декаде апреля.

"Транснефть" признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения возникшей ситуации с поставками за границу. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".