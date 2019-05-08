МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в первом квартале текущего года снизилась на 16,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 10,66 миллиарда рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA сократился на 15,8% — до 16,576 миллиарда рублей.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт и тепловой мощностью 43,1 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".