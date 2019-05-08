МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Совместные усилия ведомств и компаний России, Украины и Белоруссии позволили устранить негативные последствия загрязнения нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба". Россия предпринимает необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Минэнерго РФ предложило изменить требования закона о промышленной политике для ужесточения контроля качества нефти, сдаваемой в систему магистральных трубопроводов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

"Укртранснафта", оператор украинского участка экспортного трубопровода "Дружба", заявила о готовности возобновить транзит российской нефти в Европу – потребителям в Словакии, Чехии и Венгрии. Украинская компания планирует возобновить работу "Дружбы" в штатном режиме до 20 мая. Чистая нефть начала поступать с белорусской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" на Украину в понедельник, 6 мая.

Сразу после возникновения проблем с качеством сырья в трубопроводе "Дружба", "Укртранснафта" приняла все необходимые меры, чтобы не допустить поставки в Европу нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями. Несмотря на крайне сложные отношения между Москвой и Киевом, специалисты "Укртранснафты" совместно с коллегами из России и Белоруссии активно работают над восстановлением поставок качественной нефти в Европу. В настоящее время Украина не покупает российскую нефти, но оказывает услуги по ее транзиту. По украинской территории пролегает южная ветка трубопровода "Дружба" – от Мозыря до границы с Венгрией и Словакией.

Как только чистая российская нефть пойдет по двум веткам "Дружбы" в страны Восточной Европы, можно утверждать, что совместными усилиями министерств, ведомств и компаний трех стран – России, Белоруссии и Украины – удалось в максимально короткий срок ликвидировать негативные последствия загрязнения.

МОЗЫРСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Сообщения о резком ухудшении качества российской нефти поступили из Белоруссии 19 апреля. Концерн "Белнефтехим" заявил о прокачке по трубопроводу "Дружба" на Мозырский НПЗ сырья, в котором содержание хлорорганических соединений превышало допустимые значения в несколько раз. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием российской нефти.

Российская "Транснефть" признала, что попадание хлорорганических соединений в "Дружбу" произошло на российском участке – между Самарой и поселком Унеча, вблизи границы с Белоруссией.

Немедленно были приняты необходимые меры. Инцидент загрязнения экспортной нефти рассматривался на самом высоком государственном уровне. Президент и председатель правительства РФ дали поручения провести тщательное расследование и выявить виновных. В связи с мозырским инцидентом в России было заведено уголовное дело. Кроме Следственного комитета к проведению расследования были привлечены сотрудники ФСБ.

Расследование провели "по горячим следам". 7 мая на заседании правительства министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по этому делу

В результате установлено, что источником загрязнения стал узел учета нефти "Лопатино" в Самарской области. Кроме того, были выявлены компании, которые допустили незаконную сдачу загрязненной нефти в систему магистральных трубопроводов "Транснефти".

ОЦЕНКА УЩЕРБА

Если работа "Дружбы" будет восстановлена до конца мая, то можно утверждать: серьезный материальный ущерб потребителям российской нефти нанесен не был. В странах дальнего зарубежья работающие на российском сырье НПЗ располагали запасами в достаточном объеме, что позволило избежать сбоев в производстве. Кроме того, РЖД оперативно выделили необходимое количество железнодорожных цистерн и обеспечили поставку нефти на зарубежные предприятия.

Исключением является Мозырьский НПЗ в Белоруссии. По заявлениям представителей "Белнефтехима", на этом предприятии из-за химической коррозии, вызванной высоким содержанием хлорорганических соединений в российской нефти, были повреждены теплообменные трубки на установке первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АТ). Несмотря на повреждения, производство на заводе не останавливалось, но выпуск товарной продукции сократился.

На заседании правительства Новак сообщил: "4 мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Республику Беларусь, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти до узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям. В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши".

Однако до сих пор "Белнефтехим" официально не сообщил о возобновлении переработки качественной нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба". Ранее представители белорусского концерна заявили, что полное восстановление работы трубопровода потребует "нескольких месяцев напряженной работы". По словам Новака, работа "Дружбы" будет полностью восстановлена во второй половине мая, что подтверждается планами "Укртранснафты".

Из всех потребителей российской нефти только Белоруссия готова выставить претензии и требовать компенсации от России за материальный ущерб, нанесенный в результате поставки некачественного сырья. Предварительно ущерб оценивается в $100 млн, но многие эксперты считают, что эта сумма является завышенной. Прямой ущерб оказался незначительным, а указанная сумма включает косвенные потери – упущенная прибыль из-за сокращения производства.

НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ И УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Негативные последствия инцидента были быстро ликвидированы, но вопросы остаются: как допустили попадание загрязненной нефти в "Дружбу" и почему загрязнение было обнаружено на Мозырском НПЗ в Белоруссии, а не в России?

Глава правительства Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров особо подчеркнул, что попадание хлорорганических соединений в "Дружбу" – плохой инцидент, подрывающий доверие к системе, обеспечивающей экспорт российской нефти за рубеж. Премьер-министр потребовал наказать не только виновных в загрязнении нефти в магистральном трубопроводе, но и "сделать выводы персонального порядка" в отношении лиц, ответственных за инцидент.

Лицами, ответственными за инцидент, являются сотрудники "Транснефти", которые не обеспечили надлежащего контроля за частными операторами узлов учета, куда сдают нефть малые и средние компании. Они также не обнаружили попадание большого объема хлорорганических соединений в трубопровод "Дружба" на территории России и допустили прокачку загрязненной нефти за рубеж.

Медведев также поручил внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты с целью недопущения в будущем сдачи не отвечающей стандартам нефти в магистральные трубопроводы.

Минэнерго РФ предлагает изменить требования ГОСТа. Согласно новым требованиям ГОСТа, контроль качества нефти будет осуществляться по 11 показателям, а не по двум как в настоящее время. Сейчас контроль качества осуществляется раз в десять дней. Предлагается ввести обязательный ежедневный контроль.

Более того, предлагается внести изменения в федеральный закон о промышленной политике, что позволит установить жесткие требования к качеству нефти, сдаваемой в систему магистральных трубопроводов.

Для предотвращения подобных инцидентов Минэнерго РФ предлагает провести проверку всех коммерческих структур, осуществляющих контроль качества сырья, поступающего в систему магистральных трубопроводов "Транснефти". Проведение проверки поручено Ростехнадзору и Росстандарту.

Предложения Минэнерго РФ о внесении изменений в федеральный закон о промышленной политике могут быть рассмотрены и одобрены до конца года.