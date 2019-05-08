МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,27%, до 6,52 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,8%, до 185 долларов, "Лукойла" — увеличилась на 0,07%, до 82,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,2%, до 5,03 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 2,69%, до 27,15 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 0,09%, до 21,72 доллара, НЛМК — на 0,46%, до 26,12 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,5%, до 15,84 доллара.

Бумаги ВТБ увеличились в цене на 1,08%, до 1,12 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,07%, до 14,48 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли 0,62% цены, и теперь их стоимость составляет 19,14 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" сократилась на 1,27%, до 14,38 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,14%, до 3,58 доллара. Бумаги АФК "Система" снизились в цене на 1,66%, до 2,61 доллара.