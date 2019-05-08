МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил министерствам до 30 мая подготовить документацию о проведении до 1 сентября 2019 года конкурса на строительство ТЭС для "обкатки" российских газовых турбин, следует из протокола совещания у вице-премьера, опубликованного на сайте правительства.

"Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС России до 30 мая 2019 года представить в правительство РФ согласованный проект решения правительства РФ о проведении в срок до 1 сентября 2019 года долгосрочного конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов с использованием экспериментальных образцов отечественных газовых турбин в диапазоне мощностей 60-80 МВт и 150-180 МВт суммарной установленной мощностью до 1,4 ГВт с описанием территорий, в отношении которых будет проводиться соответствующий отбор мощности, перечень технических требований (характеристик) к указанным генерирующим объектам, а также сроков начала исполнения обязательств по поставке мощности", — говорится в поручениях Козака.

В апреле Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства, позволяющий построить ТЭС суммарной мощностью до 1,4 ГВт для "обкатки" российских газовых турбин. В нем предлагалось провести конкурсы на строительство до 1 июля 2020 года.

В рамках подобных конкурсов на строительство новых мощностей для инвесторов предусматриваются возврат и окупаемость инвестиций через повышенные платежи потребителей за мощность. Минэнерго предлагало заключать договоры с инвесторами на 15 лет (в течение этого времени будут идти повышенные платежи). Платежи инвестор сможет получать с даты фактического пуска генерации или с даты допустимой отсрочки от договорного срока, которую определит правительство. По сути, это позволит инвестору избежать финансовых санкций при несоблюдении договорного срока запуска генерации.

В 2018 году генеральный директор "Силовых машин" Тимур Липатов говорил в интервью РИА Новости, что компания хочет сама или с партнером построить экспериментальную ТЭС на 1,4 ГВт в рамках такого специального механизма для опробования образцов газовых турбин.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Правительство РФ в конце марта приняло решения для создания в РФ производства газовых турбин большой мощности, финансирование из бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено в объеме 7 миллиардов рублей.