СИБИУ (Румыния), 9 мая /ПРАЙМ/. ЕС ожидает от Турции уважения прав Кипра, будет внимательно следить за ситуацией с бурением на кипрском шельфе, заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

"Президент Кипра проинформировал нас о работах по бурению, которые Турция проводит в эксклюзивной экономической зоне Кипра. ЕС поддерживает Кипр и надеется на соблюдение Турцией суверенных прав страны ЕС. Евросовет продолжит внимательно следить за развитием ситуации", — заявил Туск по итогам неформального саммита в румынском городе Сибиу.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.

Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.