МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Энергетики начали восстанавливать энергоснабжение в двух районах Дагестана после того, как селевым потоком подмыло опору на линии "Бежта-Шаури", сообщается на сайте АО "Дагестанская сетевая компания".

"В 10.02 мск, в зоне ответственности управляемой МРСК Северного Кавказа "Дагестанской сетевой компании" (входит в ГК "Россети") селевым потоком подмыло опору на линии 35 кВ "Бежта – Шаури" с отпайкой на ПС "Кидеро". В результате без энергоснабжения оказались частично Цунтинский район и Бежтинский участок. Отключенная мощность составила 3 МВт", — говорится в сообщении.

Бригада энергетиков производственного участка Гергебильских электросетей, в распоряжении которой четыре единицы техники, оперативно приступила к восстановительным работам на линии протяженностью 33 километра.

"Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электроснабжение в дома потребителей", — добавила компания.