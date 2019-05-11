МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Лаборатория оператора белорусского участка системы магистральных нефтепроводов "Дружба" (ОАО "Гомельтранснефть Дружба") отбирает пробы из каждой партии поступающей российской нефти, она соответствует ГОСТу, сообщила в субботу пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Персоналом аккредитованной лаборатории ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в соответствии с собственной системой мониторинга выполняется отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти. Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу", — говорится в сообщении на сайте "Белнефтехима".