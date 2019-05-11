МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Оператор белорусского участка системы магистральных нефтепроводов "Дружба" — "Гомельтранснефть Дружба" — готов увеличить объемы транзитной прокачки российской нефти, о чем уведомил "Транснефть", сообщила в субботу пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" готово увеличить объемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило ПАО "Транснефть", — говорится в сообщении на сайте "Белнефтехима".

Отмечается также, что, согласно информации ОАО "Гомельтранснефть Дружба", кроме отгрузки на Мозырский НПЗ продолжается прокачка нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода в украинском направлении.

"Концерном "Белнефтехим" и его организациями с привлечением независимых экспертов ведется оценка причиненного ущерба (для белорусской стороны в связи с поступлением по "Дружбе" некачественной нефти – ред.)", — отметили в пресс-службе.

В конце апреля заместитель гендиректора — главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщал, что предприятие планирует выйти на 60-65% номинальной среднегодовой загрузки 10-11 мая.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".