МИНСК, 11 мая — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 12 мая вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается на сайте регулятора отрасли — концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось целью компенсировать затраты НПЗ по приобретению сырья. В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии с 5 мая, тогда они в очередной раз увеличились на одну копейку. Нынешнее подорожание — двенадцатое по счету с начала 2019 года.

"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 12 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,55 белорусского рубля (48,08 российского рубля, или 0,74 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,66 белорусского рубля (51,49 российского рубля, или 0,79 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,87 белорусского рубля (58 российских рублей, или 0,89 доллара), ДТ – 1,66 белорусского рубля (51,49 российского рубля, или 0,79 доллара).

"По состоянию на 11 мая, с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 7,2%", — пояснили в концерне.