МИНСК, 12 мая /ПРАЙМ/. Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что пока не видит необходимости в пересмотре прогноза экономического развития страны, однако эксперты оценивают влияние на прогноз по ВВП ряда факторов, включая ситуацию с загрязненной хлоридами российской нефтью в трубопроводе "Дружба".

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля, в результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, предварительно, ущерб для белорусской стороны от поступления некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов.

"До получения результатов первого полугодия никаких оснований пересматривать прогноз (указом президента предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4% — ред.) нет", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он уточнил, что еще нет данных о том, как будет складываться ситуация в этом году в сельском хозяйстве.

"Также известная история с "грязной нефтью", насколько она повлияет на условия транзита, то есть на транспортный сектор оптовой торговли и самих производителей, нефтеперерабатывающие заводы. Сейчас соответствующие оценки делаются", — сказал министр.

Касаясь влияния на экономику российского налогового маневра в нефтяной отрасли, Крутой напомнил, что при расчете прогноза развития экономики на 2019 год Белоруссия сознательно не учитывала возможную компенсацию по налоговому маневру, о которой Минск пытается договориться с Москвой. Такой же политики белорусские власти планируют придерживаться и в 2020 году.

"Переговоры с коллегами из РФ сейчас находятся в активной стадии. Поэтому, не имея на руках конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене на газ, мы исходим из самых пессимистичных оценок, которые есть на сегодняшний день. В этих условиях мы пока не видим причин отказываться от параметров программы социально-экономического развития, которые были заложены. Если нам удастся договориться в конечном итоге с российскими коллегами, то это станет дополнительным плюсом в нашей макроэкономической оценке", — отметил министр.

Говоря о возможной компенсации в связи с налоговым маневром, Крутой отметил, что "масштаб суммы и в 2019, и в 2020 году, все-таки, если ее сопоставить с ВВП, бюджетом, экспортом и другими ключевыми макроэкономическими параметрами, она не такая значительная".

"Конечно, правительством определенные шаги предпринимаются, но не думаю, что надо придавать им характер публичности", — заключил глава Минэкономики.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель). Кроме того, Минск и Москва ведут переговоры по цене на российский газ для Минска с 2020 года.