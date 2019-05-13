МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Совет директоров МОЭСК рекомендовал повысить дивиденды по итогам 2018 года до 5,9 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

По итогам 2017 года МОЭСК выплатила дивиденды в размере 1,54 миллиарда рублей, или 3,16 копейки на акцию.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" по итогам 2018 года в размере 0,059 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" в денежной форме", — говорится в сообщении.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 25 июня.

МОЭСК (входит в "Россети") — распределительная электросетевая компания России. Основные виды деятельности — оказание услуг передачи электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.