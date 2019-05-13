МИНСК, 13 мая — ПРАЙМ. Белорусская делегация участвует в заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) в Словакии, рассчитывает на выработку плана действий для оперативного восстановления транзита по трубопроводу "Дружба" в направлении стран ЕС, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Белорусская делегация принимает участие в заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), которое проходит 13–14 мая… в Братиславе (Словакия)… Главная цель, которую ставит перед собой белорусская делегация, – выработка четкого плана действий транспортировщиков нефти и ее европейских потребителей в Венгрии, Германии, Польши, Словакии и Чехии для оперативного восстановления транзита по "Дружбе" в направлении этих стран", — отметили в пресс-службе.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля, в результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

В субботу оператор белорусского участка системы магистральных нефтепроводов "Дружба" сообщил, что готов увеличить объемы транзитной прокачки российской нефти, о чем уведомил "Транснефть". Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.