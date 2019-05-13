МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-марте выросли на 3,1% по сравнению с январем-мартом 2018 года и составили 29,159 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит торгового баланса РФ в I квартале вырос на 5,8%

Общий объем экспорта нефти в январе-марте увеличился на 6,8% — до 65,981 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-марте снизился на 6,7%, до 37,928 миллиона тонн, в денежном выражении — на 8,8%, до 17,558 миллиарда долларов.

В марте экспорт нефти из РФ вырос по отношению к февралю на 13,5% — до 23,712 миллиона тонн, доходы — на 16,8%, до 10,883 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в марте увеличился на 5,9% относительно февраля — до 12,855 миллиона тонн, доходы — на 10,3% — до 6,154 миллиарда долларов.

СПГ

Россия в январе-марте увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 11,7 миллиона кубометров, при этом снизив экспорт природного газа на 0,4%, до 61,5 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период выросли на 49,8% в годовом выражении, достигнув 1,949 миллиарда долларов. Доходы от экспорта природного газа выросли на 10,7% — до 14,065 миллиарда долларов.

В марте экспорт СПГ по отношению к февралю снизился на 30,4% — до 2,6 миллиона кубометров, доходы — на 25,8%, до 510,5 миллиона долларов. Экспорт природного газа в отчетном месяце уменьшился на 17,6% к уровню февраля — до 18,4 миллиарда кубометров, доходы — на 28,9%, до 3,713 миллиарда долларов.

В 2018 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 220,6 миллиарда кубометров природного газа на 49,1 миллиарда долларов и 36,7 миллиона кубометров СПГ на 5,286 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Что касается экспорта каменного угля, то за первые 4 месяца года доходы от него выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 24,8% и составили почти 4,617 миллиарда долларов.

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ увеличился за три первых месяца на 15%, до 53,249 миллиона тонн.

В марте текущего года на экспорт было поставлено практически 23,85 миллиона тонн угля (рост на 29,7% относительно объемов февраля) на общую сумму 2,058 миллиарда долларов (больше на 29,4%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в январе-марте 2019 года вырос на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,12 миллиарда кВт.ч.

В марте экспорт увеличился на 19,3% по сравнению с февралем — до 1,85 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-марте выросли на 75,8% — до 253,6 миллиона долларов. В марте доходы от экспорта выросли на 7,1% по сравнению с февралем — до 84 миллионов долларов.

Импорт электроэнергии в первом квартале сократился на 81,9% — до 351,2 миллиона кВт.ч, в денежном выражении — снизился на 81,4%, до 6,2 миллиона долларов.

При этом в марте импорт электроэнергии в физическом выражении вырос на 28% по отношению к февралю — до 132,7 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 29,9%, до 2,4 миллиона долларов.