МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Немецкая компания Wintershall привлекла финансирование в размере 4,6 миллиарда евро и 1,2 миллиарда долларов для поддержки сделки по слиянию с DEA, говорится в сообщении юридической компании Clifford Chance, которая выступала консультантом по привлечению средств.

Таким образом, общая сумма финансирования в евро составила 6,45 миллиарда. "Clifford Chance консультировала компанию с самых ранних этапов сделки и помогала в разработке структуры, подходящей для конкретных потребностей объединенного бизнеса Wintershall DEA с учетом специфики бизнеса по разведке и добыче", — говорится в сообщении.

В марте председатель правления Wintershall Марио Мерен говорил, что компания заключила контракт с банковским консорциумом из 16 банков на 6 миллиардов евро для финансирования создающейся компании Wintershall DEA, чтобы она могла погасить свои обязательства перед акционерами.

В начале мая немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. BASF получил в объединенной компании долю в 67%, а LetterOne — 33%, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%. Wintershall DEA намерена достичь уровня добычи в 750-800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2021-2023 годах с текущих 590 тысяч.