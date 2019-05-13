МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Ямала СПГ" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, как и годом ранее, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества в связи с отсутствием чистой прибыли решение о выплате дивидендов по итогам 2018 финансового года не принимать", — говорится в сообщении.

Годовое общее собрание акционеров пройдет 11 июня в Москве. Реестр на участие в нем закроется 20 мая. Повестка собрания включает в себя вопросы об утверждении годового отчета компании за 2018 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года, об избрании членов ревизионной комиссии компании, а также об утверждении аудитора.

"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (общая — 16,5 миллиона тонн), ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн.

В январе глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что акционеры "Ямала СПГ" могут получить дивиденды в этом году, если примут такое решение, однако пока они больше настроены на погашение кредитов. Зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей в апреле говорил, что "Ямал СПГ" в 2019 году не будет выплачивать дивиденды, однако хочет начать погашать свои долговые обязательства перед кредиторами.