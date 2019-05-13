ДОХА, 13 мая /ПРАЙМ/. Порт в эмирате Фуджейра в ОАЭ работает штатно после диверсий на четырех кораблях в территориальных водах ОАЭ, совершенных в воскресенье, корабли заходят в порт и отплывают в обычном режиме, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.

В воскресенье министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило, что в Оманском заливе в территориальных водах ОАЭ подверглись диверсии четыре гражданских судна, что не привело к жертвам и разливу нефтепродуктов. Власти ОАЭ пообещали провести тщательное расследование и обнародовать его итоги сразу после их появления.

По информации агентства, работа порта идет в "обычном порядке без остановки с заходом и отплытием кораблей в нормальном режиме".

В частности, отметило агентство, погрузка и перевозка грузов идут своим чередом, а в отношении четырех кораблей, против которых была совершены диверсии, ведется оценка причиненного им ущерба. Оно указало, что нападению подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah саудовской компании Bahri, танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в ОАЭ танкер A. Michel.