МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в июне вырастет по сравнению с маем на 83 тысячи баррелей в сутки, до 8,495 миллиона баррелей в день, или на 1%, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в июне ожидается на месторождении Permian — на 56 тысяч баррелей, до 4,173 миллиона баррелей в день. Кроме того, по мнению EIA, на Bakken рост составит 16 тысяч баррелей, до 1,42 миллиона, на Niobrara — 14 тысяч, до 752 тысяч баррелей в день, а на Appalachia добыча вырастет на 4 тысячи, до 133 тысяч баррелей в день.

На Haynesville, по мнению EIA, уровень добычи останется на уровне в 43 тысячи баррелей в день. Снижение при этом будет отмечено на Anadarko — на 6 тысяч, до 548 тысяч баррелей, и на Eagle Ford — на 1 тысячу, до 1,426 миллиона баррелей в день.

EIA также ожидает в июне роста добычи газа на этих месторождениях — на 943 миллиона кубических футов, до 80,663 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в мае составляет 79,72 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в апреле сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 43, до 8,39 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.