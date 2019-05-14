МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Вознаграждения членов правления "Роснефти" в первом квартале составили 667,7 миллиона рублей, увеличившись в 1,9 раза по сравнению с первым кварталом 2018 года и снизившись на 18,8% к четвертому кварталу, говорится в ежеквартальном отчете компании.

Эти вознаграждения включают заработную плату, премии и компенсационные выплаты. В прошлом году за январь — март показатель составил 348,6 миллиона рублей. В правление "Роснефти" в настоящее время входят 11 человек.

"Общая сумма выплат членам правления компании за первый квартал 2019 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2018 года, снизилась на 18,8%", — говорится в отчете.

Заработная плата членов правления в первом квартале 2019 года составила 218,7 миллиона рублей против 193,2 миллиона рублей годом ранее. Премии составили 289,9 миллиона рублей против 5,5 миллиона рублей в первом квартале 2018 года.